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البنك المركزي التونسي: مداخيل العمل تزيد وتناهز قيمتها 3 مليار دينار

Publié le Samedi 27 Mai 2023 - 17:01 قراءة: 0 د, 41 ث
      
ناهزت مداخيل العمل قيمة 3 مليار دينار، إلى غاية يوم 20 ماي2023 ، بزيادة بنسبة 5،6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات نشرها أمس، الجمعة، البنك المركزي التونسي.

كما ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 36،6 بالمائة للتحوّل قيمتها من 0،9 مليار دينار في 20 ماي  2022 إلى 1،5 مليار دينار حاليا. كما أظهرت معطيات مؤسسة الإصدار تراجع خدمة الدين الخارجي بنسبة 12،9 بالمائة ليبلغ حجمه 3 مليارات دينار.

وسجلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تراجعا، لتناهز 21،7 مليار دينار (ما يعادل 93 يوم توريد) وذلك إلى غاية يوم  26ماي 2023، مقابل 24،6 مليار دينار (ما عادل 129 يومتوريد) في ماي 2022.
وارتفع الحجم الجملي لإعاد التمويل، بنسبة 35،6 بالمائة، ليصل إلى 15،1 مليار دينار.

 في المقابل، انخفض إجمالي التحويلات بين البنوك بنسبة 37،7 بالمائة، ليستقر عند مستوى 1،5 مليار دينار، في 26 ماي 2023، مقابل 2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

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