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كأس العالم للشباب: المنتخبان الأمريكي والإكواتوري يتأهلان للدور ثمن النهائي

Publié le Samedi 27 Mai 2023 - 12:57 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تأهل منتخبا أمريكا والإكواتور إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما المقامة بالأرجنتين بفوزهما على منتخبي سلوفاكيا وجزر فيجي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.
وفاز المنتخب الأمريكي على نظيره السلوفاكي بهدفين دون رد سجلهما كيد كويل في الدقيقة (38) وتساكيريس في الدقيقة (90+6) ليتصدر المجموعة برصيد (9) نقاط فيما ودع المنتخب السلوفاكي البطولة.
بدوره، فاز المنتخب الإكواتوري على جزر فيجي بتسعة أهداف دون رد سجلها جوستان كويرو هدفين في الدقيقتين (36 و45+6) وألان ميندا في الدقيقتين (66 و86) وكريستوفر زامبورانو في الدقيقتين (90+6 و90+8) وكيندري بايز في الدقيقة (7) وخوسي كلينجر (34) وتومي تشامبا في الدقيقة (89).
ورفع منتخب الإكواتور رصيده إلى (6) نقاط في المركز الثاني فيما ودع منتخب جزر فيجي البطولة من دون نقاط.





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