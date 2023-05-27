المنتخب التونسي للسيدات يحرز برونزية بطولة العالم لرمي المثقال البحري

وعاد لقب بطولة العالم في نسختها التاسعة للمنتخب الايطالي فيما حل المنتخب الفرنسي وصيفا وتوج بالميدالية الفضية.وعلى مستوى الفردي سيدات، آلت المراكز الثلاثة الأولى للاعبات المنتخب الايطالي وهن موراندا غايا وفيرونيكا فيزيليا ولوبرانو فينيزيا بينما تحصلت التونسية فريال التركي على المركز الرابع عالميا .وفي صنف الرجالي، توج المنتخب الأرجنتيني بلقب النسخة الخامسة والعشرين متفوقا على المنتخب الايطالي صاحب المركز الثاني والمنتخب الفرنسي الحائز على المركز الثالث في حين آل المركز الرابع للمنتخب البلجيكي والمركز الخامس للمنتخب التونسي.وفي منافسات الفردي رجال، فاز بطل العالم الأرجنتيني بوستوس سالفادور بجائزة أفضل لاعب في البطولة امام مواطنه غابريال هامبر والبرازيلي نيفاس جورج.هذا واشرف وزيرالشباب والرياضة كمال دقيش على مراسم تتويج الفائزين بمعية رئيس الجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي وعضو المنظمة العالمية ذات الاختصاص فتحي بيار ورئيس تنظيم بطولتي العالم نبيل الجلازي.وتعد تونس أول بلد عربي يحتضن فعاليات بطولة العالم لرمي المثقال البحري في منافسة عرفت مشاركة 8 بلدان هي تونس والأرجنتين وبلجيكا والبرازيل والشيلي وفرنسا وايطاليا واسبانيا.