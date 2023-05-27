العمل على إستكمال مشروع بناء المساكن الإجتماعية بمعتمدية بوعرادة

تسعى السلط الجهوية والمحلية بولاية سليانة، بالإشتراك مع الهياكل المعنية، الى استكمال مشروع بناء المساكن الإجتماعية بمعتمدية بوعرادة وفض الإشكال العقاري، وهو مشروع يشمل بناء 128 مسكنا إجتماعيا ومعطل منذ سنوات بسبب عدة إشكاليات.



وبين والي سليانة وليد العبّاسي في تصريح ل"وات" أنه تم خلال جلسة عمل إنعقدت أول أمس الخميس بمقر الولاية، التوصل إلى جملة من الحلول واتخاذ قرارات في إطار السعي لإستئناف الأشغال في أحسن الظروف بعد التنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة، وأكد أن الإشكال العقاري محل متابعة من اجل حلحلته وذلك بين وزارتي التجهيز و أملاك الدولة



واضاف بخصوص عملية تسوية الوضعية التعاقدية بين المقاولة ووكالة التهذيب والتجديد العمراني، انه تم الاتفاق النهائي بين الطرفين وستستأنف الأشغال في الأيام القليلة القادمة بنسق عادي، ودعا كافة الأطراف المتدخلة إلى الالتزام والعمل على إنجاح المشروع بإعتباره "مكسبا ومطلبا ملحا للعائلات ذات الدخل المحدود"، وفق قوله.



كما افاد بالمناسبة بان عمليات التقاطعات وإجراء البحوث الإجتماعية، ستنطلق قريبا لتحديد القائمة الأولية للمنتفعين وتسليم المساكن الإجتماعية لمستحقيها في أقرب الآجال



