رئيس الجمهورية يلتقي المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة بقصر قرطاج، المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان.



وتناول اللقاء، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، تاريخ انشاء اتحاد إذاعات الدول العربية الذي مقرّه تونس واستعراض أنشطته المقبلة وأهمية وضع برامج جديدة لتعزيز الدور الجوهري للإذاعات بصفة عامة، والإذاعات الوطنية بصفة خاصة، في نقل الأحداث في ظل الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي التي صارت متاحة تقريبا للجميع.



وأكّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على حرص بلادنا على أن تظل دولة المقرّ لاتحاد إذاعات الدول العربية واستعدادها لمواصلة توفير التسهيلات المناسبة لهذه المنظمة حتى تمارس مهامها في أحسن الظروف وتذليل كل الصعوبات التي قد تعترضها في تنفيذ المشاريع التي تعتزم القيام بها في تونس.





