رئيس الجمهورية يؤكد في لقائه مع رئيسة الحكومة ووزيرة العدل ضرورة محاسبة كل من أذنب في حق الوطن

كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة حياد الإدارة وعدم توظيفها لخدمة أي جهة مهما كانت طبيعتها.وأضاف رئيس الجمهورية أن السلطة والسيادة بيد أبناء الشعب التونسي الذي أحبّه، على حد تعبير الزعيم الشهيد فرحات حشاد الذي قال عقب مجزرة النفيضة يوم 21 نوفمبر 1951، إن "السلطة والسيادة ليست لمن يدّعي تمثيل الشعب وليس هواه إلا حبّ أسرّة النفوذ وأبهة الحكم الزائف"، مشيرا إلى أن ما قاله فرحات حشاد منذ أكثر من سبعة عقود مازال للأسف حقيقة واقعة اليوم.وذكّر رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بقول الشاعر معروف الرصافي " فلا يخدعنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السرّ غير القوم في العلن".