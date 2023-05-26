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فيلم "بنات ألفة" لكوثر بن هنية يتحصل على أول جائزتين في إطار مشاركته بمهرجان كان السينمائي

Publié le Vendredi 26 Mai 2023 - 22:05 قراءة: 0 د, 51 ث
      
وات - تحصل فيلم "بنات ألفة" لكوثر بن هنية على أول جائزتين في إطار مشاركته في الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي.

وتتمثل الجائزة الاولى في جائزة " السينما الإيجابية" ، وتمنح للفيلم الطويل الأكثر إيجابية في قائمة الافلام المترشحة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي. و تكافئ هذه الجائزة الفيلم الأكثر تناولا للسينما كوسيلة لتغيير نظرتنا للعالم و خدمة الأجيال القادمة نحو عالم أكثر إيجابية و شمولية.

أما الجائزة الثانية فهي "تنويه خاص" من لجنة جائزة الناقد فرنسوا شالي التي تقدمها جمعية فرنسوا شالي منذ 27 سنة على هامش مهرجان كان من طرف مجموعة من النقاد والصحفيين المختصين في المجال السينمائي.

ويتنافس فيلم "بنات ألفة" الذي يمثل المشاركة العربية الوحيدة في المسابقة الرسمية للمهرجان، على جائزة السعفة الذهبية إلى جانب 20 فيلما، وسيتم الإعلان عن جوائزها يوم غد السبت في حفل الاختتام.

ويشار إلى أن فيلم كوثر بن هنية بعد تقديمه في عرضه العالمي الأول يوم 19 ماي بقصر المهرجانات، حظي باهتمام الصحافة العالمية المختصة في النقد السينمائي، وأثار جملة من التحاليل والقراءات التي يمكن تصنيفها في خانة النقد الايجابي.





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