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"الشركة التونسية للكهرباء والغاز" تقطع التيار الكهربائي عن مناطق بولاية سوسة يوم الاحد المقبل بفعل اعمال الصيانة

Publié le Vendredi 26 Mai 2023 - 19:03 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز انها ستقطع التيار الكهربائي يوم الأحد 28 ماي 2023، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال، بعدد من المناطق التابعة لولاية سوسة في اطار تنفيذ اعمال صيانة للشبكات.


وبينت الشركة، في بلاغ اصدرته، الجمعة، ان قائمة الاماكن تضم خزامة الغربية وسهلول 01 وسهلول 02 وحي جوهرة وواد غنيم و عمارة SNIT - KURIAT في تقسيم الثكنات و حي بوحسينة طريق الملعب الاولمبي والحي السكني وراء القاعة المغطاة.

واكدت الشركة ان عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.

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