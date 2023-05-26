قابس: أيام تحسيسية حول تثمين المياه غير التقليدية لمجابهة التغيرات المناخية والشح المائي

انطلقت، اليوم الجمعة، بموقع مشروع "الواحة المائية" بوادي قابس، الايام التحسيسية حول تثمين المياه غير التقليدية وترشيد استغلالها لمجابهة التغيرات المناخية والشح المائي.



وتضمّنت هذه التظاهرة التي تنظمها، على امتداد 3 أيام، جمعية مواطنة وتنمية مستدامة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبلدية قابس، زيارة لمختلف مكونات مشروع "الواحة المائية" الذي أنجزه ائتلاف الجمعيات البيئية بقابس في نطاق مشروع دعم الحوكمة البيئية المحلية للأنشطة الصناعية بولاية قابس الذي تم انجازه بتمويل من الاتحاد الاوروبي.

ويتضمن هذا المشروع مكونات عديدة من بينها بالخصوص تركيز محطة للمعالجة الايكولوجية لمياه الصرف الصحي تشتغل بالطاقة الشمسية المتأتية من محطة وقع تركيزها لهذا الغرض.

ويقع استغلال المياه المتأتية من محطة المعالجة في ري الأشجار التي تمت غراستها بدعم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالضفة الجنوبية لوادي قابس وتمتد من جسر شارع أبو القاسم الشابي الى البحر.

كما تشتمل المشروع على مكونات أخرى عديدة شاركت فيها العديد من المصالح الجهوية وخاصة منها التجهيز والاسكان والتطهير من بينها اعادة ربط وادي قابس بالبحر بشكل يسمح بتجدد مياهه وجهر هذا الوادي وازالة الاعشاب الموجودة فيه.

ويبرز مشروع "الواحة المائية" الأهمية التي تمثلها المياه المعالجة في احداث مساحات خضراء شاسعة ومقاومة الشح المائي الناجم عن التحولات المناخية، وهي تجربة يتم العمل على تعميمها بجهة قابس.



