ثلاثون رجل وامرأة أعمال من التونسيين يشاركون في صالون كوليسيون بتورونتو بكندا

يعتزم وفد يتكون من ثلاثين رجل وامرأة أعمال من التونسيين، ينشطون في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، المشاركة في صالون كوليسيون بتورنتو في كندا "أولمبياد التكنولوجيا"، الذي سينظم من 26 إلى 29 جوان 2023.



وأوضح مركز النهوض بالصادرات، الجمعة، "أن الفاعلين الاقتصاديين سيرافقه مركز النهوض بالصادرات والسفارة الكندية في تونس".



ويعد كوليسيون تورونتو أكبر حدث في مجال التكنولوجيا في أمريكا الشمالية وسيجمع 40 ألف من قادة صناعة التكنولوجيا من أكثر من 140 دولة. وسيجتذب أكثر من 850 مستثمر ونحو 2000 مؤسسة ناشئة، وفق المصدر ذاته.



وفي هذا السياق، نظمت السفارة الكندية في تونس، يوم 24 ماي 2023 ، لقاء للتواصل ومساعدة الشركات التونسية على المشاركة في هذه المهمّة.



وأتاح اللقاء للمؤسسات التونسيّة، التي شاركت في نسخة 2022 من معرض كوليسيون، بتبادل تجربتهم مع أولئك، الذين يعتزمون المشاركة في الصالون في نسختيه 2023 و 2024.



وأبرز الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، وسفيرة كندا بتونس، لورين ديغير، الإمكانات التي توفرها السوق الكندية، التّي تعتبر "إحدى الأقطاب التكنولوجية الرئيسية في أمريكا الشمالية والتي تضم أكثر من 45 ألف مؤسسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال".



بالإضافة إلى ذلك، ستشارك بعض الشركات التونسيّة في برنامج التوأمة بين المؤسّسات، الذّي يطلق عليه "مستقبل كندا " و تنظمه خدمة البعثات التجارية الكندية.

كما ستشارك مؤسسات ناشئة أخرى في "ألفا"وهو برنامج مخصص لهذه المؤسسات ينظم على هامش معرض "كولسيون".



