Babnet

بوفد يضم 7 لاعبين ... المنتخب التونسي للتايكواندو يتحول الى باكو للمشاركة في بطولة العالم

Publié le Jeudi 25 Mai 2023 - 22:10 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تحول المنتخب التونسي للتايكواندو اليوم الخميس الى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام خلال الفترة الممتدة من 29 ماي الجاري الى 4 جوان القادم.

وضم وفد المنتخب التونسي تحت قيادة المدرب الوطني سيف الطرابلسي بمساعدة هشام الجندوبي سبعة لاعبين ولاعبات وهم خليل الجندوبي (وزن اقل من 58 كلغ) وفراس القطوسي (وزن اقل من 74 كلغ) وفارس بوجمعي (وزن اقل من 63 كلغ) وجاسر العويني (وزن اقل من 68 كلغ) ومعتز العيفاوي (وزن اقل من 87 كلغ) وشيماء التومي (وزن اقل من 53 كلغ) واكرام الظاهري (وزن اقل من 46 كلغ).
وكان المنتخب التونسي انهى استعداداته لهذ الموعد العالمي باقامة تربص مع المنتخب الكوري.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267230


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 25 ماي 2023 | 5 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:14 19:30 16:07 12:23 05:05 03:19
Babnet
19°
 Babnet23° Babnet % 94 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1725°-1727°-1728°-1924°-20
  • Avoirs en devises
    21592,4

  • (25 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33459 DT        1$ =3,09410 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 mai)   627,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    