بوفد يضم 7 لاعبين ... المنتخب التونسي للتايكواندو يتحول الى باكو للمشاركة في بطولة العالم

تحول المنتخب التونسي للتايكواندو اليوم الخميس الى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام خلال الفترة الممتدة من 29 ماي الجاري الى 4 جوان القادم.



وضم وفد المنتخب التونسي تحت قيادة المدرب الوطني سيف الطرابلسي بمساعدة هشام الجندوبي سبعة لاعبين ولاعبات وهم خليل الجندوبي (وزن اقل من 58 كلغ) وفراس القطوسي (وزن اقل من 74 كلغ) وفارس بوجمعي (وزن اقل من 63 كلغ) وجاسر العويني (وزن اقل من 68 كلغ) ومعتز العيفاوي (وزن اقل من 87 كلغ) وشيماء التومي (وزن اقل من 53 كلغ) واكرام الظاهري (وزن اقل من 46 كلغ).

وكان المنتخب التونسي انهى استعداداته لهذ الموعد العالمي باقامة تربص مع المنتخب الكوري.







