تونس تكرم 4 مؤسسات أجنبية ومحلية نظير مبادراتها الخضراء المعززة لالتزامات البلاد تجاه المناخ

منحت تونس، عبر وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، 4 مؤسسات أجنبية وتونسية جوائز للمبادرة الخضراء اعترافا بانخراط هذه الأخيرة في مسارات إيكولوجية او لتطويرها حلولا ناجعة لمجابهة التغيرات المناخية.

وتضمنت قائمة المؤسسات التي تم تكريمها، الخميس، كل من "تيملاك" الفرنسية المتخصصة في صناعة الالكترونيات و"ديزارت جوي "المختصة في زراعة الطماطم بقابس وشركة "تونيكوتاكس "العاملة في مجال النسيج والشركة التونسية الناشئة "كيميليس" التي قامت بتطوير حل لتوفير المياه يوميا عبر الهواء.

وأكد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب، خلال حفل تسليم الجوائز، الذي اقيم على هامش الندوة الدولية للاستثمار وارساء المساهمة الوطنية المحددة لتونساهمية " تطوير العمل البيئي في اطار التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص ومن ضمنه الشركات الاجنبية الفاعلة في تونس.

ولفت الى ان الاستثمار الخارجي يعد ضروريا جدا في منظومة الاقتصاد الوطني علما وان الاسثتمارات الاجنبية المتدفقة على تونس خلال سنة 2022 تخطت 2ر2 مليار دينار

وقال الطبيب:" نحن متفائلون بقدرتنا على تعبئة 4 مليار دينار سنويا على شكل تدفقات استثمارية واستعادة موقع تونس ضمن خارطة الاستثمار على المستوى الدولي والانتاج وخلق الثروة ".

واكد قناعته بان اهداف المساهمة الوطنية المحددة لتونس في مجال الطاقة وخاصة النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة قابلة للتحقق.

واضاف قائلا" لدى تونس كل المكونات الضرورية لتحقيق هذه الاهداف نظرا لقربها الجغرافي من اوروبا الى جانب توفر الكفاءات والمناخ الملائم للاستثمار فضلا عن المزايا والحوافر الممنوحة للمستثمرين.



وتستعد الشركة الفرنسية "تيملاك"، المتمركزة في ولاية بن عروس منذ 20 سنة وتشغل زهاء 500 شخص، لاطلاق مصنع جديد بالمغيرة مع موفي العام الجاري. وتم تكريم هذه الشركة تقديرا لانخراطها في الاقتصاد الدائري بالاعتماد على فرز ورسكلة النفايات بنسبة 75 بالمائة والتقليص في استهلاك الطاقة بنسبة 12 بالمائة رغم زيادة نشاطها بنسبة 30 بالمائة.



وتخطط شركة "ديزارت جوي " الى تركيز محطة تحلية مياه بحلول سنة 2025 لري البيوت المكيفة المعدة لزراعة الطماطم بقدرة انتاجية في حدود 10 الاف متر مكعب من المياه يوميا وهي شركة متحصلة على علامة التجارة العادلة.



وراهنت شركة "تونيكوتاكس" عبر موقع الانتاج بسليمان على تطوير ممارساتها الجيدة في المجال المجتمعي والبيئي وتعرف بالمصنع الاخضر، في حين طورت "كيمليس" آلة قادرة على انتاج 30 لتر يوميا من المياه من خلال الهواء فقط.



