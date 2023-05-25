بطولة الرابطة الاولى (مجموعة تفادي النزول): حكام مباريات الجولة الختامية

في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة و الختامية لمنافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي ستدور يوم السبت 27 ماي الجاري على النحو الاتي :



السبت 27 ماي 2023

ملعب سليمان س16

مستقبل سليمان-اولمبيك سيدي بوزيد الحكم حمزة جعيد

ملعب حمام سوسة س16

امل حمام سوسة-النادي البنزرتي الحكم وليد العوني

ملعب المتلوي س16

نجم المتلوي-الملعب التونسي الحكم اسامة رزق الله



