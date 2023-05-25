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بطولة الرابطة الاولى (مجموعة تفادي النزول): حكام مباريات الجولة الختامية

Publié le Jeudi 25 Mai 2023 - 17:35 قراءة: 0 د, 20 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة و الختامية لمنافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي ستدور يوم السبت 27 ماي الجاري على النحو الاتي :

السبت 27 ماي 2023
ملعب سليمان س16
مستقبل سليمان-اولمبيك سيدي بوزيد الحكم حمزة جعيد
ملعب حمام سوسة س16
امل حمام سوسة-النادي البنزرتي الحكم وليد العوني
ملعب المتلوي س16
نجم المتلوي-الملعب التونسي الحكم اسامة رزق الله

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