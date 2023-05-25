تونس تستعد لإطلاق بنك لريادة أعمال الشباب

تستعد تونس إلى إطلاق بنك لريادة أعمال الشباب بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية حتى يكون آلية تساعد أصحاب أفكار المشاريع من الشباب على تحقيق طموحاتهم و إندماجهم بنجاعة في الدورة الإقتصادية، وفق ما كشفته وزارة الاقتصاد والتخطيط، في بلاغ أصدرته، الخميس.



وأكّد وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، خلال لقاء جمعه برئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينومي أدسينا، تقدّم الدراسات المتعلّقة ببنك ريادة أعمال الشباب في تونس وذلك على هامش مشاركته في أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، التّى إنعقدت في شرم الشيخ بمصر (من 22ألى 26 ماي 2023) تحت شعار " تعبئة الإستثمار الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا ".



وتطرق الطرفان، أيضا، إلى إستعداد تونس للمساهمة في دعم "المؤسسة الإفريقية لتكنولوجيات الصيدلة وصناعة الأدوية، التّي أحدثها البنك ومقرها بكيغالي بروندا. وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط عن إمكانية عقد إتفاقيات شراكة مع معهد باستور في هذا الشأن، باعتبار ما حققته تونس في هذا المجال من تطور ونجاحات وما إكتسبته فيه من خبرة واسعة، وفق المصدر ذاته.



وأكّد، من جهته، أدسينا، إستعداد البنك الإفريقي للتنمية، مواصلة دعم تونس في مشاريعها المستقبلية، لا سيما، المشاريع المتعلقة بتطوير منظومة الحبوب فى جميع مراحلها ومشاريع رسكلة المياه المستعملة وإستغلالها فى المجال الفلاحي ومشاريع الفضاءات الصناعية في الجهات.



