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نصف نهائي بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: النادي الافريقي يفوز على نادي ساقبة الزيت 22-21 و يتاهل الى النهائي

Publié le Jeudi 25 Mai 2023 - 15:59 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تاهل النادي الافريقي الى الدور النهائي لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد اثر تفوقه مساء اليوم الخميس على نادي ساقية الزيت بنتيجة 22-21 في لقاء الدور نصف النهائي للبطولة الذي احتضنته قاعة محمد المزالي بالمنستير.
وسيلتقي النادي الافريقي في لقاء النهائي المقرر يوم السبت 27 ماي الجاري المتاهل من مباراة نصف النهائي الثاني الذي سيجمع في وقت لاحق من مساء اليوم الترجي الرياضي بالنجم الساحلي (س 18 و 30 دق) بقاعة المزالي بالمنستير.

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