الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) اشغال تهيئة وتنظيف بشاطئ منطقة ياسمين الحمامات

تتواصل التحضيرات لتنظيم الدورة الثانية للالعاب الافريقية الشاطئية في الفترة من 23 الىى 30 جوان المقبل بمدينة الحمامات بنسق حثيث في مختلف الجوانب المتعلقة بالتنظيم.



وفي سياق تهيئة مواقع الالعاب شهد شاطئ ياسمين الحامامات في المنطقة المخصصة لتركيز فضاءات التبارى لمختلف المنافسات الرياضية المقررة في برنامج الدورة الثانية للالعاب الافريقية الشاطئية اشغال تهيئة وتنظيف انجزتها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وشملت مسح الشاطئي وغربلة الرمال وذلك في الموقع المقرر للالعاب ومحيطه على مساحة واسعة حسب ما عاينه مندوب وكالة (وات) بنابل.



وحسب مصدر من اللجنة المنظمة للالعاب ينتظر ان تباشر المؤسسة المعنية بتركيب المرافق والتجهيزات الثابتة و المتحولة حول الملاعب وحلبات النزال في منطقة المنافسات الرياضية عملها قريبا بما يهيء المنطقة كليا لاستضافة الفعاليات الرياضية في افضل الظروف وحسب المواصفات المطلوبة.



وفي ما يلي برنامج مختلف الالعاب التي ستقام على شاطئ منطقة المنتجع السياحي بياسمين الحمامات من 23 الى 30 جوان الجاري .



-الكرة الطائرة الشاطئية - من 23 الى 27 جوان

-كاتا –كاراتي - - يوما 24 و25 جوان

-كرة اليد الشاطئية - من 24 الى 26 جوان

-التجديف الشاطئي - من 24 الى 26 جوان

-مبارزة - يوم 26 جوان (مسابقات استعراضية)

-كرة القدم الشاطئية - من 27 الى 30 جوان

-سباحة مياه حرة - يوم 27 جوان

-التنس الشاطئي - يوما 28 و 29 جوان

-كرة السلة 3/3 - يوما 28 و29 جوان

-كاتا –كاراتي - يوما 24 و25 جوان

-وشو كونغفو - يوما 26 و27 جوان

مصارعة شاطئية - يوما 28 و29 جوان

-بادمينتون - من 27 الى 29 جوان

-ماراطون شاطئي - يوم 28 جوان

-كايا ك - يوم 30 جوان

بادل –( مسابقة استعراضية ) - يوم 30 جوان



