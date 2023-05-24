الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة: قبول اثارة النادي البنزرتي ضد نجم المتلوي وهزم هذا الاخير جزائيا 2-صفر

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها الدوري اليوم الاربعاء قبول الاثارة التي تقدم بها النادي البنزرتي ضد نجم المتلوي شكلا و اصلا وذلك بعد تشريك نجم المتلوي ل5 لاعبين اجانب في نفس الوقت خلال المباراة التي جمعتهما يوم 14 ماي الجاري وبالتالي هزم نجم المتلوي جزائيا بنتيجة 2-صفر.



وكانت المباراة التي جمعت النادي البنزرتي بنجم المتلوي في اطار الجولة الثامنة لمجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي احتضنها ملعب المتلوي يوم 14 ماي المنقضي قد انتهت بنتيجة التعادل صفر-صفر.

وتبعا لقرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والقاضي بهزم نجم المتلوي جزائيا امام النادي البنزرتي يصبح ترتيب مجموعة تفادي النزول على النحو الاتي قبل الجولة الختامية المقررة يوم السبت القادم والتي ستكون حاسمة في تحديد هوية الفريقين النازلين الى الرابطة الثانية:



الترتيب

1-الملعب التونسي 22 9

2-النادي البنزرتي 19 9

3-مستقبل سليمان 16 9

4-نجم المتلوي 11 9

5-اولمبيك سيدي بوزيد 9 9

6-امل حمام سوسة 8 9



برنامج الجولة الاخيرة لمجموعة تفادي النزول:

السبت 27 ماي 2023

ملعب سليمان س16

مستقبل سليمان-اولمبيك سيدي بوزيد

ملعب حمام سوسة س16

امل حمام سوسة-النادي البنزرتي

ملعب المتلوي س16

نجم المتلوي-الملعب التونسي



