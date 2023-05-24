افتتاح مركّب طفولة جديد بآجيم جربة بطاقة استيعاب تصل الى 200 طفل

اشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، خلال زيارة عمل ادتها اليوم الأربعاء إلى جزيرة جربة، على افتتاح مركّب طفولة جديد بآجيم جربة، وذلك بحضور والي مدنين سعيد بن زايد، حسب بلاغ للوزارة.



وبيّنت الوزيرة، حسب ذات البلاغ، "أن مركب الطفولة بأجيم جربة يجمع بين التنشيط التربوي الاجتماعي والرعاية بطاقة استيعاب تصل إلى 200 طفلا ويوفّر خدمات الإعاشة لـ 30 طفلا من نظام الوسط الطبيعي"، مسدية تعليماتها بالتسريع في تأمين تقديم المركّب لخدمات الإعاشة بطاقته الكاملة لأبناء العائلات محدودة الدخل في مفتتح السنة التربويّة القادمة.



وأضافت بلحاج موسى أنّ المؤسسة الجديدة تهدف إلى الرفع من مستوى التأطير في صفوف الأطفال في سنّ التمدرس خارج أوقات الدراسة في مرحلة أولى وتقديم خدمات الوسط الطبيعي لأبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند في مرحلة ثانية.



وأكّدت أنّ هذه المؤسسة تعدّ من مركّبات الطفولة ذات الجودة العالية حيث تمّ إحداث وتجهيز هذا الفضاء الوظيفي المتكامل وفق أرقى المواصفات باعتمادات تناهز 1 مليون دينار، مؤكدة أن الوزارة خصّصت الاعتمادات التكميلية لتهيئة الملعب وتأمين الإضاءة الخارجيّة وتغليف القاعة متعدّدة الاختصاصات وتجهيز المطبخ.



كما دعت الوزيرة إلى التعجيل بتركيز مكتبة للأطفال وفضاء للحوار الحرّ مع الأطفال وتمكينهم من ممارسة مختلف أنواع الفنون بالمركّب.



ويتكوّن مركّب الطفولة بأجيم جربة من قاعات تنشيط وقاعة متعدّدة الاختصاصات وجناح إداري ومطبخ ومطعم ومغازة ووحدات صحيّة وفضاء خارجي وينشط تحت إشراف مديرة وثلاثة إطارات تربويّة وأخصائيّة اجتماعيّة وأخصائيّة نفسانيّة.



