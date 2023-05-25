ستغطي العلامة التجارية الجديدة أمودا أكثر من 30 دولة بحلول نهاية عام 2023

بلاغ صحفي -

الفن في الحركة يغزو التصميم الرائد للشباب العالميين



مع دعم الطاقة النجمية، استمتع بمزيد من الشغف والإثارة

تحقيق معيار الخمس نجوم العالمي للسلامة والجودة

بصفته طرازًا عالميًا، تم اختيار اسم "أمودا" من بين أكثر من 10,000 اقتراح للتسمية من أكثر من 30 دولة حول العالم، مما يبرز اهتمام وتوقعات معجبي شيري العالميين لـ أمودا. أمودا (OMODA) مشتقة من جذر الكلمة اللاتينية، "O" مشتق من الأكسجين، مما يعني الحياة الجديدة والحيوية؛ "MODA" مشتق من "Modern"، بمعنى نمط الحياة العصري. تمثل أمودا نظرة شاملة وتفكيرًا عميقًا في الشباب والتنوع والعولمة، وتحتضن المستخدمين الرواد العالميين الذين يتمتعون بقوة العلامة التجارية المطورة بالكامل.أمودا 5، المنتج الأول لـ أمودا، يلبي تمامًا احتياجات المستخدمين من الجيل الجديد، ويقدم تصميمًا رائعًا يتبع فلسفة "الفن في الحركة" الذي يواكب آخر صيحات الموضة والتي تناسب ذوق الشباب الجمالي. تحت تأثير لغة التصميم الجديدة "الفن في الحركة"، طورت أمودا 5 شبكة جديدة بلا حدود، وهي أكثر ملاءمة لطبيعة الشباب في اختراق الحدود وإطلاق الحرية دون قيود الحدود.بالإضافة إلى ذلك، تتميز أمودا 5 أيضًا بأحدث التكنولوجيا الذكية والطاقة العالية الكفاءة، والتي تتجاوز كليًا أداء الطاقة للمنافسين في نفس الفئة، وتعكس الشعور بالمستقبل والرياضة اللانهائي. من حيث الطاقة، تستخدم أمودا محرك 1.6TGDI، والذي يمكن أن يحقق قوة قصوى تبلغ 145 كيلو واط وعزم دوران أقصى يبلغ 290 نيوتن متر، ويمكن أن يتسارع لمدة 7.8 ثوانٍ لكل 100 كيلومتر، وقد خضعت لترقيات كبيرة في تحسين تدفق الهواء الداخل، ونظام الإدارة الحرارية، والتصميم الهيكلي، والتصميم خفيف الوزن.ومن الجدير بالذكر أن أمودا 5 هي أيضًا منتج يتمتع بجودة وأمان عميقين في كل مكوناته، ومجهزة بأنظمة ADAS المتعددة لضمان السفر الآمن والمريح للرواد الشباب. لم تحصل أمودا 5 فقط على تقييم خمس نجوم من E-NCAP، ولكنه يتوقع أيضًا أن تصبح أول سيارة تحصل على تقييم خمس نجوم من أفضل خمس منظمات NCAP رئيسية حول العالم.بفضل الخصائص العالمية الخمسة: البحث والتطوير العالمي، المعايير العالمية، الجودة العالمية، التسمية العالمية، والإدراج العالمي، أصبحت أمودا 5 نوعًا جديدًا من وسائل النقل التكنولوجية التي تكسر الحاضر وتنظر إلى المستقبل. منذ النصف الثاني من عام 2022، أثار أمودا 5 اهتمام الأسواق العالمية، وأكمل بسرعة الإدراج في المكسيك، وإسرائيل، والكويت وغيرها من الأسواق الخمس الكبرى. والجدير بالذكر أن أمودا 5 فازت أيضًا بجائزة سيارة العام المكسيكية وجائزة سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم، وفازت أيضًا بدعم فريق كرة السلة مكابي الذي فاز ببطولة أوروبا 6 مرات وحصل على "التاج الثلاثي" خمس مرات في إسرائيل، مما خلق قصة رياضية رائعة في إسرائيل.في المستقبل، ستطلق أمودا أيضًا طرازات الطاقة الجديدة، مع مجموعة متنوعة من المنتجات، وتغطي المزيد من الأسواق العالمية. في الوقت نفسه، ستواصل أمودا تعميق عمليات المستخدم، تلتزم بمفهوم الخدمة "المركزة حول المستخدم"، وتعمل بجد لبناء نظام بيئي للمستخدم، وتفتح نمط حياة عصري وأنيق مع المزيد من المستخدمين الشباب الذين يسعون للتميز، وتحقق رسالة العلامة التجارية المشتركة والمشاركة مع المستخدمين حول العالم.