منوبة: إجمالي 8797 تلميذا وتلميذة يجتازون مختلف الامتحانات الوطنية بالجهة

تستعد المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة والمصالح الجهوية بالولاية ومختلف الادارات ذات العلاقة للامتحانات الوطنية التي يجتازها، خلال الموسم الدراسي الحالي، بولاية منوبة، حوالي 8797 تلميذا وتلميذة موزّعين بين امتحان البكالوريا، ومناظرة ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وفق ما أفادت به مصالح المندوبية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويجتاز امتحان شهادة البكالوريا في دورته الرئيسية 5079 تلميذا وتلميذة من بينهم 669 من المعاهد الخاصة، و260 مترشحا بصفة فردية، موزعين على 16 مركز إمتحان بمختلف معتمديات الولاية، إلى جانب تخصيص المدرسة الإعدادية النموذجية بالجهة كمركز اصلاح.

ويجتاز إمتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني 1245 مترشحا من بينهم 163 من التعليم الخاص، موزعين جميعهم على 7 مراكز امتحانات، إضافة الى 2473 تلميذا وتلميذة يجتازون مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية موزعين على 09 مراكز امتحان ومن بينهم 654 تلميذا من التعليم الخاص، وقد تم تخصيص المعهد النموذجي كمركز للاصلاح.

ويجري، وفق ذات المصدر، التنسيق مع مصالح وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والاصلاح للإعداد لتأمين اجتياز مساجين وسجينات بسجني منوبة والمرناقية، لمناظرة الباكالوريا في انتظار تحديد عددهم وعدد المراكز التي ستفتح للغرض.

وقد تركزت الاستعدادات صلب المندوبية وشركائها على اعداد وضبط قائمة الاطار التربوي الساهر على تأمين المراقبة والإصلاح وغيرها من المهام الضرورية خلال هذه الفترة الحيوية من السنة الدراسية، وتهيئة مراكز الامتحانات بالدهن والصيانة والتنظيف من الداخل والخارج، والاستعداد المادي واللوجستي الذي سيتعزز بتدخّل وحدات الامن والحرس الوطنيين في تواريخ إجراء مختلف المناظرات، والتي ستسهر على تأمين المراكز وضمان حسن سيرها في أفضل الظروف.

يشار إلى أن الامتحانات التطبيقية والشفاهية لبكالوريا شعبة الرياضة دورة جوان 2023 والاختبارات التطبيقية لمواد الإعلامية لمختلف شعب البكالوريا قد انطلقت بعد منذ مطلع الأسبوع الجاري بالجهة في ظروف عادية، كما انعقدت امس الثلاثاء جلسة تنسيقية بمقر الولاية للاستعداد للامتحانات الوطنية بحضور الاطارات الادارية والنقابية والمجتمع المدني.



