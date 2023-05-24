سوسة: 25 مؤسسة سياحية بولاية سوسة سجلت حضورها في اليوم الجهوي للتشغيل في قطاع السياحة لتوفير 900 فرصة تشغيل

احتضنت دار الشباب بسوسة، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الجهوي للتشغيل في قطاع السياحة الذي تنظّمه الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، بالشراكة مع الوكالة التونسية للتكوين المهني، ووكالة التكوين في مهن السياحة، والغرفة الوطنية للهياكل الخاصة للتكوين المهني.





وأوضح المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بسوسة، زهير حمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن حوالي 1400 من طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل سجّلوا حضورهم اليوم في هذه التظاهرة التي تهدف الى التعريف بعروض الشغل المتوفرة في قطاع السياحة بولاية سوسة، وتلبية انتظارات طالبي الشغل في مهن السياحة.

وأفاد بأن 25 مؤسسة سياحية منتصبة بولاية سوسة سجّلت حضورها في هذا اليوم الجهوي للتشغيل في قطاع السياحة، وذلك بهدف توفير 900 فرصة تشغيل قارة وموسمية في مختلف مجالات الفندقة.

وبيµن أن هذا اليوم ستعقبه حصص تكوين إضافية لفائدة عدد من المنتدبين الراغبين في العمل بالقطاع السياحي وذلك بالتعاون بالتعاون مع منظمة "سويس كونتاكت" وذلك في إطار التعاون التونسي السويسري وبالتحديد برنامج "تكوين".

يذكر أن هذه المبادرة، التي أطلقتها وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة السياحة خلال شهر أفريل 2023 في إطار تكامل عمل مختلف مؤسسات الدولة، تهدف الى تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية في قطاع السياحة من الموارد البشرية واليد العاملة المتخصصة، فضلا عن العمل على ضمان أوفر ظروف نجاح الموسم السياحي الحالي خلال فترة الذروة، إلى جانب ادماج أصحاب الشهائد العليا وخريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني بمختلف المؤسسات السياحية بما يضمن مزيد الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، والترويج لتونس كوجهة سياحية مميزة وذات قدرة تنافسية عالية.



