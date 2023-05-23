التوازنات المالية للدولة، ابرز محاور اجتماع رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة

تناول اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء في قصر قرطاج، جملة من القضايا أهمّها التوازنات المالية للدولة.



وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لأن تونس دولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يجب أن يلتزم بها الجميع، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.



كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون كلّ من يتحمّل المسؤولية مهما كانت درجتها مثالا في الانضباط وفي التقشف وفي التعفّف، فضلا عن الحياد وخدمة الدولة دون سواها.



وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "الحلول بأيدينا، ولا يمكن أن نتجاوز هذه الأوضاع إلا بالتعويل على أنفسنا وعلى قدراتنا الذاتية، فتونس تشكو من عديد الصعوبات ولكنها تزخر في نفس الوقت بعديد الثروات ليست أقلّها ثروتها البشرية، ويكفي تصوّر آليات جديدة حتى ننطلق جميعا لتحقيق إرادة الشعب في العزّة والكرامة، وحتى نعبُر جميعا من الإحباط واليأس إلى الأمل والاطمئنان، بحسب البلاغ ذاته.





