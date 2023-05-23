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القبض على عنصر تكفيري بباجة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي

Publié le Mardi 23 Mai 2023 - 18:55 قراءة: 0 د, 26 ث
      
-تمكنت دورية مشتركة بين مركز الحرس الوطني بنفزة من ولاية باجة، وفرقة الأبحاث والتفتيش ومصلحة التوقي من الإرهاب بباجة، ليلة أمس الاثنين، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وجاء في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، عن المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، نشره على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن العنصر التكفيري الموقوف صادرة في شأنه أحكام سجنية، مؤكدا أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه.


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