الألعاب الشاطئية الإفريقية الحمامات 2023 - محرز بوصيان رئيس اللجنة المنظمة يستعرض سير التحضيرات ويكشف عن تعويذة الالعاب " يويو"

وتحدث رئيس اللجنة المنظمة للالعاب محرز بوصيان عن اخر التحضيرات اللوجستية والمادية لتنظيم حفلي إفتتاح وإختتام الالعاب ومختلف التظاهرات المرافقة والمقررة خلال فترة الالعاب والتي ستشمل جوانب الاقتصاد والسياحة والثقافة والبيئة وتساهم في مزيد تنشيط مدينة الحمامات الساحلية.كما استعرض بوصيان نسق استعدادات اللجنة العليا للتنظيم وأعمال مختلف اللجان الفرعية وما تم انجازه على مستوى اعتماد المشاركين من رياضيين واعلاميين وبرمجة استقبال الوفود الرسمية منها والرياضية والإعلامية.وكشف بوصيان بالمناسبة عن "التعويذة " الرسمية للدورة ( يويو) وعدد من المحامل التذكارية والترويجية للالعاب للألعاب الشاطئية الإفريقية الحمامات 2023.وياتي الاجتماع قبل شهر من انطلاق الالعاب الافريقية الشاطئية . وقد حضره بالخصوص صلاح بوذينة المكلف بالعلاقات الخارجية بلجنة التنظيم وسفيان الشواشي رئيس اللجنة المالية ، وشكري بن حسن رئيس ديوان الوزيروعدد من إطارات الوزارة.ويذكر ان اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ( اللجنة المنظمة) كثفت في الفترة الاخيرة من نسق استعدادتها وقد تم في هذا الاطاربحث مختلف الجوانب ذات العلاقة بالتنظيم مع الاطراف المعنية سواء ما يتعلق باقامة واعاشة الوفود والاعلاميين او قطاعات تكنوجيات الاتصال والاعلام والمتطوعين.وتستضيف مدينة الحمامات النسخة الثانية للالعاب الافريقية الشاطئية من 23 إلى 30 جوان المقبل بمشاركة قرابة 1400 شخصا من رياضيين وفنيين ورسميين ومرافقين واعلاميين .