وزير الشؤون الدينية يفتتح الدورة 45 لمهرجان سيدي علي الحطّاب

افتتحت مساء أمس بالمرناقية من ولاية منوبة، الدورة الخامسة والاربعون لمهرجان سيدي علي الحطّاب الذي تنظمه جمعية سيدي علي الحطاب تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية .



وقد أشرف على افتتاح هذا المهرجان وزير الشؤون الدينية براهيم الشائبي الذي اكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ،ان مقام سيدي علي الحطاب يحتضن هذه الدورة الجديدة التي تنتظم تحت شعار "سيدي علي الحطاب الشخصية التي لها وزنها في الزهد والتصوف" ، مبرزا تميز الدورة حيث يتجانب فيها المستوى الديني مع الثقافي والسياحي والصناعي عبر الصناعات التقليدية، ليتعافى المهرجان بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا.



وأضاف ان الدورة تتطور عبر محتواها ليستعيد المهرجان بريقه الثقافي الديني ويبعث رسالة للسياحة الخارجية وليست الداخلية فقط، من خلال الامتداد مع المقامات والطرق الصوفية، في معنى التصوف الفكري النزيه والمعقلن والذي يقطع مع الفكر الخرافي، مشيرا الى الحرص على تخليص المهرجان من بعض الشوائب والحركات التي لا تمت بصلة الى التصوف والفلكلور والثقافة.

ويتضمن برنامج الدورة الى جانب العروض الثقافية والفنية والفروسية، ومعرض الصناعات التقليدية والمعرض التجاري، عددا من الأنشطة الدينية والمسابقات في حفظ وترتيل القرآن الكريم، التي أدخلت به جمعية المهرجان على المنطقة، حركية ثقافية وابداعية وسياحية واقتصادية

وقد تابع الوزير مرفوقا بوالي منوبة وعدد من نواب الجهة ، بعض العروض المبرمجة على غرار الفروسيّة بمصاحبة فرقة فنون شعبيّة "مداوري"، وعرض تيجانية المنوبية ، وعرض موسيقي تراثي "اسطمبالي". وقد اشرف الوزير على حفل تكريم عدد من المتسابقين في حفظ وترتيل القرآن الكريم .

واطلع على معرض الصناعات التقليدية الذي اثثته المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية والذي ضم 25 حرفية في مختلف الاختصاصات من تطريز وتزويق وتقطير النباتات الطبية ولباس تقليدية ومصوغ وحلويات .

وقد شهد المهرجان في يومه الاول تقديم محاضرة حول مناقب الوليّ الصالح سيدي علي الحطّاب، وذلك اضافة الى سهرة مسائية مع العرض الموسيقي الصوفي "المخازنيّة حضروا" لمحمّد علي بن جمعة.

في ذات السياق اكد مدير المهرجان محمد علي العوني لمكتب "وات" بمنوبة ان المهرجان اتخذ صبغة مغاربية خلال هذه الدورة وذلك من خلال مشاركة فرق صوفية من ليبيا والمغرب والجزائر، والتي ستشفع مشاركاتها بإمضاء اتفاقيات شراكة معها .

كما تنوعت فقرات المهرجان، وفق العوني، لتتضمن قراءات شعرية وعروض صوفية لعدد من فرق العيساوية على غرار فرقة عيساويّة المرسى وعيساويّة "حامّة قابس" وعيساويّة أريانة وفرقة عيساويّة سيدي الحاري وعيساويّة سيدي بوعلي بنفطة ، ثم عرض رئيسي لمجموعة إيمان الشريف، وعرض خرجة سيدي علي الحطّاب واستعراض صوفي "عكاشة" وسلامية سيدي علي الحطاب، وعرض صوفي للفرقة النسائيّة نور يحي بقيادة الفنّانة "دجلة" وبقية فقرات العادة الحطابية.



