الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي تستأنف اشغالها بالحمامات

استأنفت الهيئة الادارية للجامعة العام للتعليم الثانوي بعد ظهر اليوم بالحمامات أشغالها بعد ان كانت علقتها الجمعة.



واشار الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله العشي في تصريح اعلامي بالمناسبة الى انها تواصل اجتماعها "في انتظار مقترح وزارة التربية واجابتها على المقترحين اللذين قدمتهما الهيئة الادارية ردا على مقترح الوزارة بخصوص الزيادات".

وبين في هذا الصدد ان الهيئة الادارية "ردت على مقترح الوزارة زيادة ب200د لسنتي 2026 و 2027 بمقترح اول يتعلق بان تكون الزيادة بالنسبة لسنتي 2025 و 2026 او بمقترح زيادة ب300 د لسنوات 2026 و 2027 و 2028".

وقال من جهة اخرى "ان الهيئة الادارية لم تتلق الى حد اليوم اي اجابة من وزارة التربية بخصوص المقترحين ولم تمض اي اتفاق رسمي" معربا عن الامل في " ان تتلقى الهيئة الادارية إجابة واضحة بخصوص المقترحين".

وعلق على تصريحات وزير التربية بانه "تم الوصول الى حل" بالقول "يمكن للوزير ان يصرح بما يراه صالحا ولكننا لم نتوصل الى اتفاق"، مؤكدا حرص المربين على اتمام السنة الدراسية في احسن الظروف والوصول الى حل يضمن كرامة المربين وحقوقهم المادية والمعنوية.

وعبر عن امله في ان "تراعي الحكومة مصلحة المربين ومصلحة التلاميذ وان تتحرك من اجل قبول احد المقترحين وتوجه رسالة طمأنة حقيقية للمربين والاولياء والتلاميذ".





