زغوان: برمجة 10 مشاريع في قطاع الماء الصالح للشرب بإجمالي 11.5 مليون دينار ( رئيس إقليم الصوناد)

برمج إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان 10 مشاريع في قطاع الماء الصالح للشرب بقيمة 11.5 مليون دينار لمجابهة النقص الحاد في المياه الذي تشهده الجهة منذ سنوات نتيجة انحباس الأمطار وتراجع منسوب الموائد المائية.

وأبرز رئيس الإقليم، بشير الهاشمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الشركة خصّصت اعتمادا بقيمة 1.7 مليون دينار لحفر4 آبار عميقة وتجهيزها لتدعيم الموارد المائية بكل من مركب وادي الزيت بزغوان، والباطرية بالزريبة، ومركبي الناظور والفحص، وذلك لضمان استمرارية التزويد وتعزيز طاقة الجهة من المياه.

وأضاف أن هذا المشروع سيتدعم بالمشاريع المدرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2021 والمتعلقة بتزويد 7 مناطق ريفية بكل من بئر مشارقة، والفحص، والناظور، بالماء الصالح للشرب من خلال ربطها بشبكات المياه، وذلك بكلفة أشغال قدرت بـ650 ألف دينار.

وأوضح أن المشاريع المبرمجة في هذا السياق تتضمن تزويد كل من المنطقة الصناعية المحدثة "المرجى"، وتقسيم الوكالة العقارية للسكنى بالفحص، وذلك بكلفة انجاز جملية قدّرت بحوالي9 ملايين و100 ألف دينار، لافتا إلى أن 13 مشروعا بقيمة مالية تقارب 50 مليون دينار في طور الانجاز وتجاوزت نسبة تقدم بعضها 70 بالمائة.



