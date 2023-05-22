التصنيف العالمي للتنس: ألكاراس يستعيد الصدارة وديوكوفيتش يتراجع للمركز الثالث

استعاد اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراس صدارة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في التنس الصادر اليوم الإ ثنين، على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتراجع للمركز الثالث بعد خسارته في ربع نهائي دورة روما.

وكان الإسباني البالغ 20 عاما والذي بات أصغر لاعب في التاريخ يتبوأ قمة الترتيب العام الماضي، قد ضمن عودته إلى المركز الأول مكتفيا بخوضه مباراته الأولى في دورة روما للأساتذة، وذلك بعد شهرين من تخليه عنه لصالح ديوكوفيتش.

ولم يكن النجاح حليف ألكاراس في العاصمة الإيطالية حيث خرج من الدور الثالث أمام المجري المغمور فابيان ماروجان خارج الـ 100 الأوائل. إلا أن ذلك كان كافيا للفائز ببطولة الولايات المتحدة 2022 لتجاوز "نولي" في الترتيب العالمي.

ولم تكن حال ديوكوفيتش أفضل في روما حيث خرج من ربع النهائي أمام الدنماركي هولغر رونه وصيف الفائز الروسي دانييل مدفيديف.

ونتيجة لمشواره، تراجع ديوكوفيتش للمركز الثالث خلف مدفيديف المتوج بأول ألقابه في مسيرته على الملاعب الترابية في روما، كأفضل تحضير له قبل انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية والثاني له في دورات الأساتذة هذا الموسم بعد ميامي.



- تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6815 نقطة

2. دانييل مدفيديف (روسيا) 6330

3. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 5955

4. كاسبر رود (النرويج) 4915

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4775

6. هولغر رونه (الدنمارك) 4375

7. أندري روبليف (روسيا) 4270

8. يانيك سينر (إيطاليا) 3435

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3390

10. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3065



