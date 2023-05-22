أريانة: المجلس الجهوي لحركة الشعب يطالب بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة (بيان)

طالب المجلس الجهوي لحركة الشعب بأريانة، المنعقد أمس الأحد، بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة، وتسديد الشغورات الإدارية على المستوى الجهوي، مع اعتماد شرطي الكفاءة والخبرة لتقديم الإضافة ولأخذ القرارات المناسبة في العديد من الاشكاليات التنموية.



وأوضح المجلس الجهوي للحركة، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن جهة أريانة تعاني "مشاكل كثيرة ومتشعبة يتجاوز بعضها صلاحيات مسؤولي الجهة والامكانيات المادية والبشرية الموضوعة على ذمتهم."

وأشار إلى أن الاشكايات والنقائص التي أثرت سلبا على حياة سكان الولاية تتمثل خاصة في التردي الكبير للبنية التحتية نتيجة تعطل عديد المشاريع، ومخلفات أزمة "كوفيد 19" الاقتصادية التي أدت إلى إغلاق كثير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تدهور كبير في الخدمات الاجتماعية من تعليم، وصحة، ونقل وسكن، وغيرها، مما أثر على حياة السكان وعطّل مصالحهم.

كما أشار البيان إلى "تردي الوضع البيئي، إضافة إلى الهنات والنقائص الأخرى في قطاعات الثقافة، والشباب، والرياضة، والفلاحة، والتجارة، والتكوين المهني، والتشغيل".

وشدّد المجلس على ضرورة عقد مجلس جهوي للتنمية في أقرب وقت للنظر في الاشكاليات المسجلة، مع تشريك أكبر عدد من مكوّنات المجتمع السياسي والمدني الفاعلة لأخذ قرارات تشاركية وفعّالة، وتخصيص اعتمادات إضافية في ميزانية التنمية لصالح الجهة، مع وضع جزء منها تحت تصرّف المجلس الجهوي لبعث المشاريع للشباب، إضافة إلى تسريع نسق تنفيذ المشاريع المعطّلة.



