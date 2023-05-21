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المندوب الجهوي لحماية الطفولة بالقصرين يتعهد بطفلي سيدة أقدمت على إضرام النار في جسدها

Publié le Dimanche 21 Mai 2023 - 19:50 قراءة: 0 د, 33 ث
      
افادت وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، في بلاغ صادر بعد ظهر اليوم الاحد، انها تلقت اشعارا بخصوص إقدام إمرأة في العقد الرابع باضرام النار في .جسدها باستعمال مادة حارقة لأسباب لا تزال قيد التحقيق
وأكدت الوزارة ان المندوب الجهوي لحماية الطفولة بالقصرين، قد باشر فوريا، التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والتعهد بطفلي التي أقدمت على إضرام النار في جسدها.
وقد تولى مكتب المندوب الجهوي لحماية الطفولة بالجهة، حسب ذات البلاغ، وضع أخصائية نفسانيّة لتقديم الإحاطة النفسية والاجتماعية اللازمتين للطفلين بداية من مساء اليوم.
وتجدر الإشارة إلى أنه مباشرة إثر هذه الواقعة تم نقل هذه الأم إلى إحدى المؤسسات الصحية بالجهة لتلقي العلاج ووضعها تحت المراقبة الصحيّة المكثّفة.




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