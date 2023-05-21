توزر: نزهة الطهي للمخزون الغذائي بالجريد تحت شعار "ايحاءات الجريد" مهرجان ثقافي يعنى بالموروث الغذائي وتثمين الحرف المرتبطة به

احتضن فضاء دار بن عزوز بالمدينة العتيقة بتوزر اليوم الاحد التظاهرة الثقافية "نزهة الطهي" للمخزون الغذائي بالجريد تحت شعار "ايحاءات الجريد" وهي تتويج لسلسلة من الأنشطة في مجال تثمين الموروث الغذائي والحرف التقليدية تنفذها جمعية "جولات متضامنة" من خلال مشروع "جولات الطهي" بتمويل من وكالة التعاون الألماني ضمن برنامج تونس وجهتنا.



ومن المبرمج ان ينتظم في شهر سبتمبر المقبل النشاط الختامي لهذا المشروع ليجمع الجهات المستفيدة منه وهي توزر وزغوان والشمال غربي والمهدية لعرض تجاربهم وخلق شبكة في ما بينهم حسب هالة بن نور رئيسة المشروع.

وتضمنت التظاهرة وفق المصدر ذاته مسابقة في الطهي للأكلات التقليدية في جهة الجريد تشرف عليها الاكاديمية الوطنية للمطابخ الى جانب معرض لمنتوجات الصناعات التقليدية لمجموعة من الحرفيات المنتفعات بدورة تكوينية عن طريق الجمعية قدمن إنتاجات متنوعة كالألياف النباتية ومنتوجات خشب النخيل وأواني الطين وورشة نسيج بتركيز المنسج التقليدي والتعريف بمختلف مراحل اعداد النسيج.

ويحاكي معرض ثان المائدة التقليدية من خلال الاواني ومختلف مكوناتها دون اعتبار الاكلات التي يقع اعدادها على عين المكان ومنها ورشات لإعداد أربعة أصناف من الخبز التقليدي ضمن المسابقة إضافة الى عرض منتجات فلاحية وقع تحويلها على غرار البهارات التقليدية ورب التمر.

وتشفع الأنشطة والمعارض المقامة في إطار التظاهرة بعرض للأزياء التقليدية الخاصة بجهة الجريد ومعرض ثان لأزياء تونسية مستوحاة من عدد من مناطق البلاد للمصممة ثريا زياني علاوة على فقرات تنشيطية.

وكانت الجمعية انطلقت في تنفيذ مشروعها "جولات الطهي" منذ نحو ستة أشهر وهو مشروع يعمل على التعريف بالموروث الحرفي والغذائي وتثمين السياحة البديلة عبر التعريف بالمخزون الغذائي حيث نظمت سلسلة دورات تكوينية لحرفيات من الجهات المستفيدة من المشروع في مجالات التصميم والابتكار والتسويق والبحث عن التمويل والبحث عن الأسواق ودورة تكوينية أخرى وجهت لصاحبات مشاريع سياحية.

وأتاح تنظيم هذه الدورات التكوينية تكوين شبكة بين كافة الاطراف لخلق منتوج سياحي أو مسالك سياحية متضامنة تثمن المخزون الغذائي.







