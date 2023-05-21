أريانة: إلغاء الوقفة الاحتجاجية بإعداديات ومعاهد الجهة التي كانت مقررة ليوم 24 ماي القادم

قرر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة "إلغاء الوقفة الاحتجاجية بساعة واحدة التي كان من المزمع تنفيذها ليوم 24 ماي بكافة المؤسسات التربوية بالجهة، احتجاجا على ما اعتبروه" تعمد متفقدة لمادة اللغة العربية طرد أستاذة نائبة من الفصل وحجز التلاميذ بإعدادية النصر واستجوابهم وتطاولها على كل الهياكل والأطر القانونية".

وأوضح منتصر بن رمضان كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا الإلغاء تم استنادا إلى قرار الهيئة الإدارية الجهوية التي تمثل سلطة القرار بالجهة " بعد صدور نتائج التحقيق الإداري والمالي الذي فتحته وزارة التربية، وتقرر على إثره إيقاف المتفقدة تحفظيّا عن العمل إلى حين عرضها على مجلس التأديب" حسب قوله.

وأشار إلى أن التحقيق "أكد للرأي العام وللقواعد الأستاذية أنّ اتهام المتفقدة بارتكاب تجاوزات خطيرة لم يكن تجنٍّيا ولا تصفية حسابات، مشددا على أنّ بوصلة الفرع الجامعي هي فقط الدفاع عن حقوق الأساتذة المعنوية والمادية".



وكانت الفروع الجامعية للتربية بجهة أريانة طالبت يوم 6 ماي عقب اجتماعها بدار الاتحاد الجهوي للشغل وزير التربية بـ"التدخل العاجل واتخاذ اللازم في شأن متفقدة لمادة العربية "أصبح وجودها سببا للاحتقان وعنصر توتر بالجهة" وقررت "عدم التعامل مستقبلا مع المتفقدة المذكورة، مهددة بمزيد من التصعيد في صورة عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة وإيقافها عند حدها".



جدير بالذكر أم الإطار التربوي نفذ أمس الجمعة بدعوة النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بأريانة المدينة، وقفة احتجاجية بكافة المؤسسات التربوية بالجهة. كما شهدت المدرسة الإعدادية حي النصر بأريانة شهدت يوم الثلاثاء 2 ماي إضرابا بيوم واحد احتجاجا على هذه الحادثة".



