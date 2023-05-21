مهرجان "كان" 2023: السينما التونسية تفوز بثلاث جوائز في مسابقةأسبوع النقاد

توجت السينما التونسية بثلاث جوائز في مسابقة أسبوع النقاد التي ينظمها مركز السينما العربية على هامش الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي الدولي .
وقد حاز أمين بوحافة على جائزة أحسن موسيقى عن فيلم "تحت الشجرة" للمخرجة أريج السحيري
علما وأن الملحن والموزع الموسيقي أمين بوحافة وقّع أيضا موسيقى فيلم "بنات ألفة " لكوثر بن هنية.
وفاز بجائزة أحسن إخراج يوسف الشابي عن فيلمه "اشكال"، وتحصل الممثل التونسي آدم بسة على جائزة أحسن ممثل في فيلم"حراقة" للمخرج لطفي ناتان.
ويذكر أن السينما التونسية تعود في دورة هذا العام لمهرجان كان السينمائي الدولي للمنافسة على السعفة الذهبية بعد غياب دام 50 سنة على اختيارها ضمن المسابقة الرسمية، من خلال فيلم "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية وبعد ساعات من عرضه لاقى فيلم "بنات ألفة" اهتماما لافتا في الصحافة العالمية.
وقد تابع جمهور مهرجان كان أول أمس الجمعة بقصر المهرجانات والمؤتمرات العرض العالمي الأول لهذا الفيلم.
كما تسجل السينما التونسية حضورها في مهرجان كان ضمن القسم الموازي "مخبر الإبداع و العرض" ACID , من خلال فيلم"ماشطات" للمخرجة سنية بن سلامة وهو إنتاج مشترك تونسي لبناني فرنسي قطري، الذي تم عرضة أمس السبت.
وقد حاز أمين بوحافة على جائزة أحسن موسيقى عن فيلم "تحت الشجرة" للمخرجة أريج السحيري
علما وأن الملحن والموزع الموسيقي أمين بوحافة وقّع أيضا موسيقى فيلم "بنات ألفة " لكوثر بن هنية.
وفاز بجائزة أحسن إخراج يوسف الشابي عن فيلمه "اشكال"، وتحصل الممثل التونسي آدم بسة على جائزة أحسن ممثل في فيلم"حراقة" للمخرج لطفي ناتان.
ويذكر أن السينما التونسية تعود في دورة هذا العام لمهرجان كان السينمائي الدولي للمنافسة على السعفة الذهبية بعد غياب دام 50 سنة على اختيارها ضمن المسابقة الرسمية، من خلال فيلم "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية وبعد ساعات من عرضه لاقى فيلم "بنات ألفة" اهتماما لافتا في الصحافة العالمية.
وقد تابع جمهور مهرجان كان أول أمس الجمعة بقصر المهرجانات والمؤتمرات العرض العالمي الأول لهذا الفيلم.
كما تسجل السينما التونسية حضورها في مهرجان كان ضمن القسم الموازي "مخبر الإبداع و العرض" ACID , من خلال فيلم"ماشطات" للمخرجة سنية بن سلامة وهو إنتاج مشترك تونسي لبناني فرنسي قطري، الذي تم عرضة أمس السبت.
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