Babnet

بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة (سيدات): النادي النسائي بقرطاج ينهزم امام بايب لاين الكيني 2-3

Publié le Samedi 20 Mai 2023 - 20:28 قراءة: 0 د, 29 ث
      
انهزمت سيدات النادي النسائي بقرطاج مساء اليوم السبت امام نادي بايب لاين الكيني بنتيجة 3-2 تفاصيلها 25-18 و 25-27 و 23-25 و 25-23 و 9-15 في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة الذي احتضنته قاعة نابل.
وسيجمع الدور النهائي للمسابقة القارية نادي الزمالك المصري بنادي بايب لاين الكيني يوم الاثنين القادم.
وكانت سيدات نادي الزمالك المصري قد بلغن الدور النهائي لبطولة افريقيا للاندية اثر فوزهن في وقت سابق من عشية اليوم السبت على نادي مولدية الجزائر بنتيجة 3-1 تفاصيلها 25-28 و 23-25 و 25-17 و 25-18 في مباراة نصف النهائي التي دارت بقاعة نابل.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266933


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 20 ماي 2023 | 30 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:26 16:05 12:23 05:08 03:24
Babnet
17°
 Babnet22° Babnet % 94 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1722°-1723°-1626°-1626°-17
  • Avoirs en devises
    21820,7

  • (19 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,33177 DT        1$ =3,08331 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 Mai)   915,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    