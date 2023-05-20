بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة (سيدات): النادي النسائي بقرطاج ينهزم امام بايب لاين الكيني 2-3

انهزمت سيدات النادي النسائي بقرطاج مساء اليوم السبت امام نادي بايب لاين الكيني بنتيجة 3-2 تفاصيلها 25-18 و 25-27 و 23-25 و 25-23 و 9-15 في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة الذي احتضنته قاعة نابل.

وسيجمع الدور النهائي للمسابقة القارية نادي الزمالك المصري بنادي بايب لاين الكيني يوم الاثنين القادم.

وكانت سيدات نادي الزمالك المصري قد بلغن الدور النهائي لبطولة افريقيا للاندية اثر فوزهن في وقت سابق من عشية اليوم السبت على نادي مولدية الجزائر بنتيجة 3-1 تفاصيلها 25-28 و 23-25 و 25-17 و 25-18 في مباراة نصف النهائي التي دارت بقاعة نابل.



