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مركز النهوض بالصادرات: تونس تشارك في المعرص الدولي للجزائر من 19 الى 24 جوان 2023

Publié le Samedi 20 Mai 2023 - 22:04 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اعلن مركز النهوض بالصادرات، السبت، عن تنظيم مشاركة المؤسسات التونسية في الدورة 54 لمعرض الجزائر الدولي، المزمع انعقاده بالعاصمة الجزائرية من 19 إلى 24 جوان 2023.

وسيشكل هذا المعرض، وفق بلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات، فرصة للمؤسسات التونسية للترويج لمنتجاتها وخدماتها في السوق الجزائرية.

وسيتم بالمناسبة، تخصيص جناح على امتداد 54 مترا مربعا، لعرض عينات من المنتجات والخدمات التونسية، إضافة إلى جناح خاص بالاجتماعات.

وبامكان المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة في هذا المعرض الدولي، وفق المصدر ذاته ، ملأ الاستمارة المتاحة على موقع مركز النهوض بالصادرات في أجل أقصاه 29 ماي 2023.

ويعد معرض الجزائر الدولي حدثا اقتصاديا بارزا في الجزائر يجمع كل القطاعات الصناعة ويوفر منصة للتواصل المهني وتشبيك الأعمال و خلق فرص حقيقية للاستثمار والشراكة على المدى البعيد بين المؤسسات من مختلف البلدان.

وسجلت النسخة 53 من معرض الجزائر الدولي، مشاركة 698 مؤسسة، منها 187 شركة أجنبية تمثل 20 دولة، بحسب موقع الجمعية الجزائرية للمعارض والصادرات.

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