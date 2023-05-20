مرحلة تفادي النزول: الصراع يحتدم بين فرق وسط وأسفل الترتيب من اجل البقاء

تقام غدا الأحد انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة لمنافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حيث سيشتد الصراع بين فرق وسط وأسفل الترتيب من أجل البقاء.





وتعد مباراة أولمبيك سيدي بوزيد صاحب المركز الخامس برصيد 8 نقاط، مناصفة مع أمل حمام سوسة، وضيفه نجم المتلوي صاحب المركز الرابع برصيد 11 نقطة، أبرز لقاءات الجولة، حيث سيسعى كل فريق الى حسم المباراة لصالحه خصوصا من قبل الفريق المحلي الذي يدرك أنّ أي نتيجة خلافا للانتصار ستزيد في تعقيد وضعيته.

وينتظر أن يخوض أبناء المدرب جمال بالهادي اللقاء بأسلوب هجومي بحت واستغلال جميع الفرص المتأتية سواء كانت عبر البناء الهجومي أو عبر الكرات الثابتة وتجسيمها، يقينا منهم أنّ الفوز بالمباراة سيؤجل حسم مصيرهم للجولة الأخيرة ويمنحهم أملا جديدا في البقاء، وذلك بعد أن تعقدت وضعيتهم اثر هزيمة الجولة الماضية أمام الملعب التونسي بنتيجة 2 – 0، عكس الأحمر والأصفر الذي سيجاري المواجهة بأسلوب تكتيكي مع الاعتماد على الهجمات المعاكسة لمباغتة الخصم وتحصيل النقاط الثلاثة التي ستؤشر حسابيا لزملاء اللاعب الايفواري أبوا شانس بقاءهم في صفوف فرق النخبة للموسم القادم.

وفي ملعب الهادي النيفر بباردو، يستقبل الملعب التونسي صاحب الصدارة بـ 19 نقطة أمل حمام سوسة صاحب المركز الخامس مناصفة مع أولمبيك سيدي بوزيد برصيد 8 نقاط، في لقاء لن يتساهل فيه أبناء المدرب حمادي الدو مع الفريق الضيف، رغم ضمانهم للبقاء منذ الجولة الماضية بعد فوزهم على أولمبيك سيدي بوزيد بهدفين دون رد، حرصا منهم على استكمال مرحلة تفادي النزول في المركز الأول وذلك بعد أن فرّط الأحمر والأخضر في التأهل لمرحلة التتويج خلال دور المجموعات.

في المقابل، يجد أمل حمام سوسة نفسه أمام حتمية الانتصار وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام مستقبل سليمان بهدف دون رد، للإبقاء على حظوظه في البقاء حتى الجولة الأخيرة بعد أن بات شبح الهبوط يتربص بزملاء اللاعب النيجيري دفيد أنكيي بعد النتائج المتواضعة التي حققها الفريق بفوزين وتعادلين مقابل أربع هزائم.

ومن جهة أخرى، سيكون ملعب 15 أكتوبر مسرحا لمباراة قوية بين النادي البنزرتي صاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة وضيفه مستقبل سليمان صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة، حيث سيبحث أبناء المدرب سفيان الحيدوسي بعد ضمانهم البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى عن العودة الى سكة الانتصارات بعد تعادلين سلبيين متتالين أمام الملعب التونسي ونجم المتلوي وانتظار تعثر أبناء باردو لتقاسم أو خطف الصدارة، في انتظار نتيجة الاثارة التي رفعها فريق عاصمة الجلاء ضد نجم المتلوي مطلع الأسبوع الجاري على خلفية تشريك الأخير لـ 5 لاعبين أجانب في المباراة،

وهي مهمة لن تكون بالسهلة نظرا للمستوى القوي الذي قدمه زملاء اللاعب الياس البريني في الجولات الأخيرة وتحقيقهم لثلاثة انتصارات متتالية أمام الملعب التونسي بنتيجة 1 – 0 ونجم المتلوي بنتيجة 2 – 0 وأمل حمام سوسة بنتيجة 1 – 0، ما يجعلهم حسابيا على بعد نقطة واحدة لضمان البقاء.



وفي ما يلي تذكير ببرنامج مباريات الجولة والترتيب :

في ملعب سيدي بوزيد المعشب:

أولمبيك سيدي بوزيد – نجم المتلوي الحكم: هيثم قيراط

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي – أمل حمام سوسة الحكم: محرز المالكي

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي – مستقبل سليمان الحكم: أمير لوصيف



الترتيب ن ل

الملعب التونسي 19 8

النادي البنزرتي 17 8

مستقبل سليمان 13 8

نجم المتلوي 11 8

أولمبيك سيدي بوزيد 8 8

أمل حمام سوسة 8 8



