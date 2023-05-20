قبلي: الاتفاق حول ضرورة عقد جلسة مستعجلة لتدارس اشكاليات قطاع النقل العمومي بالجهة

قال الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن المنشات والدواوين عبد الجليل بوعزة، ان الاجتماع الذي انعقد خلال هذا الاسبوع بمقر الاتحاد والذي خصص لتدارس اشكاليات قطاع النقل بحضور اطارات فرع قبلي للشركة الجهوية للنقل بقابس وممثلين عن الجامعة العامة للنقل توج بالاتفاق حول ضرورة عقد جلسة مستعجلة بمقر الشركة الجهوية للنقل بقابس بحضور ممثلين عن الجامعة العامة وعن وزارة الاشراف



واوضح بوعزة ل"وات" ان هذه الجلسة مكنت من التداول حول جملة الاشكاليات التي يعانيها قطاع النقل العمومي بقبلي، واهمها تهرم اسطول الحافلات الذي بات غير قادر على تامين السفرات سواء البعيدة او حتى داخل الولاية، اضافة الى تسجيل اضطراب متكرر في سفرات النقل المدرسي، علاوة على النقص الحاد في الاعوان وفي قطع الغيار، الامر الذي جعل مستودع الحافلات بقبلي غير قادر على تامين صيانة الحافلات



وعبر عن امله في ان يتم تسجيل تفاعل ايجابي من الشركة الجهوية للنقل بقابس حول الاشكاليات المرفوعة من اجل حسن الاستعداد للسنة الدراسية المقبلة



