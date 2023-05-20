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البطولة الافريقية للمصارعة ... تونس تحصد 17 ميدالية منها 3 ذهبيات

Publié le Samedi 20 Mai 2023 - 10:32 قراءة: 0 د, 50 ث
      
انهى المنتخب التونسي للاكابر والكبريات مشاركته في البطولة الافريقية للمصارعة التي دارت بالحمامات بحصده 17 ميدالية / 3 ذهبية و3 فضية 11 برونزية/.
وكانت سيدات تونس احرزن 9 ميداليات منها 3 ذهبية وفضية و5 برونزية. وجاءت الميداليات الذهبية بفضل البطلة الاولمبية مروي العامري /وزن 62 كلغ/ وخديجة الجلاصي /65 كلغ/ وسوار بوستة /59 كلغ/ فيما عادت الفضية للمصارعة فاتن الهمامي /57 كلغ/.
واكتفت كل من زينب الصغير /72 كلغ/ ونور جلجلي /68 كلغ/ ولبني العيشاوي /55 كلغ/ ورنيم السعيدي /76 كلغ/ وعبير زروقي /53 كلغ/ بالميدالية البرونزية.
وتحصل المنتخب الوطني للكبريات على المركز الثاني بمجموع 179 نقطة.

وفي المصارعة الرومانية، حصدت العناصر الوطنية 8 ميداليات منها فضيتان و6 برونزية.
وجاءت الفضيتان بواسطة ياسين قنيشي /130 كلغ/ وادم لملوم /55 كلغ/ فيما عادت البرونزيات الى كل من محمد اسكندر الميساوي /97 كلغ/ وسامي سلامة /77 كلغ/ ورضوان طرهوني /72 كلغ/ ومحمد ايمن بن علي /67 كلغ/ ومحمد ضياء الجبري /87 كلغ/ واسامة نصر/63 كلغ/.
وانهى منتخب الاكابر منافسات البطولة القارية في المركز الثالث بجمعه 149 نقطة.


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