وزيرة الأسرة والمرأة تؤدي زيارة تفقّد ليليّة لمركز "الأمان" لإيواء ضحايا العنف ببن عروس

أدّت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، يوم الجمعة، زيارة تفقّد ليليّة لمركز "الأمان" ببن عروس لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ.
والتقت الوزيرة بسبع نساء ضحايا عنف من أعمار مختلفة يقمن بالمركز بعد أن تمّ إيواؤهنّ رفقة تسعة أطفال مصاحبين لهنّ إثر تعرضهنّ لعنف زوجي وأسري، وعاينت ظروف إقامتهنّ والإطار الطبي والاجتماعي والإداري المكلف بخدمات التعهّد النفسي والاجتماعي والقانوني المسداة لفائدتهنّ.
وأكّدت ضرورة الحرص على مزيد تجويد الخدمات وتوفير كلّ ظروف الإحاطة الشاملة بالنساء ضحايا العنف اللاتي يتمّ إيواؤهنّ بمراكز "الأمان" المحدثة من قبل الوزارة وتأمين تمدرس الأطفال وانتفاعهم بخدمات رياض ومحاضن الأطفال وضبط برنامج مفصّل للمتابعة البعديّة لكلّ ضحيّة عنف ومرافقتها إثر التعهّد بها بمراكز الأمان.
كما دعت إلى التعجيل بتسجيل الراغبات منهن في بعث مشاريع صغرى بإحدى آليات التمكين الاقتصادي التي توفرها الوزارة حسب وضعيّة ومؤهلات كلّ ضحيّة عنف سواء من خلال برنامجي "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف أو عبر خطّ التمويل الخصوصي "رائدة ذات أولويّة" ضمن البرنامج الوطني للريادة النسائية والاستثمار "رائدات".
يُذكر أنّ الوزارة افتتحت مركز "الأمان" ببن عروس يوم 9 ديسمبر 2022 وأوكلت تسييره إلى جمعيّة "قادرات" بعد إمضاء اتفاقيّة شراكة للغرض في إطار التمويل العمومي للجمعيّات.
وتطور عدد مراكز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف من مركز وحيد في موفى 2021 الى 10 مراكز حاليّا بطاقة استيعاب بلغت 160 سريرا وتستعد الوزارة لفتح مراكز إيواء جديدة في الفترة القريبة القادمة .
والتقت الوزيرة بسبع نساء ضحايا عنف من أعمار مختلفة يقمن بالمركز بعد أن تمّ إيواؤهنّ رفقة تسعة أطفال مصاحبين لهنّ إثر تعرضهنّ لعنف زوجي وأسري، وعاينت ظروف إقامتهنّ والإطار الطبي والاجتماعي والإداري المكلف بخدمات التعهّد النفسي والاجتماعي والقانوني المسداة لفائدتهنّ.
وأكّدت ضرورة الحرص على مزيد تجويد الخدمات وتوفير كلّ ظروف الإحاطة الشاملة بالنساء ضحايا العنف اللاتي يتمّ إيواؤهنّ بمراكز "الأمان" المحدثة من قبل الوزارة وتأمين تمدرس الأطفال وانتفاعهم بخدمات رياض ومحاضن الأطفال وضبط برنامج مفصّل للمتابعة البعديّة لكلّ ضحيّة عنف ومرافقتها إثر التعهّد بها بمراكز الأمان.
كما دعت إلى التعجيل بتسجيل الراغبات منهن في بعث مشاريع صغرى بإحدى آليات التمكين الاقتصادي التي توفرها الوزارة حسب وضعيّة ومؤهلات كلّ ضحيّة عنف سواء من خلال برنامجي "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف أو عبر خطّ التمويل الخصوصي "رائدة ذات أولويّة" ضمن البرنامج الوطني للريادة النسائية والاستثمار "رائدات".
يُذكر أنّ الوزارة افتتحت مركز "الأمان" ببن عروس يوم 9 ديسمبر 2022 وأوكلت تسييره إلى جمعيّة "قادرات" بعد إمضاء اتفاقيّة شراكة للغرض في إطار التمويل العمومي للجمعيّات.
وتطور عدد مراكز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف من مركز وحيد في موفى 2021 الى 10 مراكز حاليّا بطاقة استيعاب بلغت 160 سريرا وتستعد الوزارة لفتح مراكز إيواء جديدة في الفترة القريبة القادمة .
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