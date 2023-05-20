الرابطة الاولى (مجموعة تفادي النزول) - تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات مجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام غدا الاحد بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر

في سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - نجم المتلوي هيثم قيراط



في 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي - مستقبل سليمان امير الوصيف



في مركب هادي النيفر بباردو

الملعب التونسي - امل حمام سوسة محرز المالكي





