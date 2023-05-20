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كأس إفريقيا للأمم تحت 17 عاما - المنتخب السنغالي يحرز اللقب بفوزه في النهائي على نظيره المغربي 2-1

Publié le Samedi 20 Mai 2023 - 08:09 قراءة: 0 د, 43 ث
      
احرز المنتخب السنغالي لقب كاس افريقيا للامم لكرة القدم تحت 17 عاما بفوزه على نظيره المغربي بهدفين لواحد في المباراة النهائية التي جمعتهما امس الجمعة بالجزائر.

وبادر المنتخب المغربي بافتتاح التسجيل عن طريق عبد الحميد أيت بودلال (17) قبل ان يدرك المنتخب السنغالي التعادل بواسطة سيرين فالو ديوف (80 من ركلة جزاء) ثم يفتك الانتصار بهدف ثان عبر مامادو سافاني (83).

يذكر أن المنتخب المغربي تأهل إلى النهائي عقب فوزه على نظيره المالي بركلات الترجيح (6-5) فيما بلغ المنتخب السنغالي النهائي بتغلبه على نظيره البوركيني بركلات الترجيح ايضا (5- 4).
وتأهلت منتخبات السنغال والمغرب وبوركينا فاسو الى نهائيات كأس العالم لأقل من 17 سنة.



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