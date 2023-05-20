كأس إفريقيا للأمم تحت 17 عاما - المنتخب السنغالي يحرز اللقب بفوزه في النهائي على نظيره المغربي 2-1

احرز المنتخب السنغالي لقب كاس افريقيا للامم لكرة القدم تحت 17 عاما بفوزه على نظيره المغربي بهدفين لواحد في المباراة النهائية التي جمعتهما امس الجمعة بالجزائر.
وبادر المنتخب المغربي بافتتاح التسجيل عن طريق عبد الحميد أيت بودلال (17) قبل ان يدرك المنتخب السنغالي التعادل بواسطة سيرين فالو ديوف (80 من ركلة جزاء) ثم يفتك الانتصار بهدف ثان عبر مامادو سافاني (83).
يذكر أن المنتخب المغربي تأهل إلى النهائي عقب فوزه على نظيره المالي بركلات الترجيح (6-5) فيما بلغ المنتخب السنغالي النهائي بتغلبه على نظيره البوركيني بركلات الترجيح ايضا (5- 4).
وتأهلت منتخبات السنغال والمغرب وبوركينا فاسو الى نهائيات كأس العالم لأقل من 17 سنة.
وبادر المنتخب المغربي بافتتاح التسجيل عن طريق عبد الحميد أيت بودلال (17) قبل ان يدرك المنتخب السنغالي التعادل بواسطة سيرين فالو ديوف (80 من ركلة جزاء) ثم يفتك الانتصار بهدف ثان عبر مامادو سافاني (83).
يذكر أن المنتخب المغربي تأهل إلى النهائي عقب فوزه على نظيره المالي بركلات الترجيح (6-5) فيما بلغ المنتخب السنغالي النهائي بتغلبه على نظيره البوركيني بركلات الترجيح ايضا (5- 4).
وتأهلت منتخبات السنغال والمغرب وبوركينا فاسو الى نهائيات كأس العالم لأقل من 17 سنة.
The first-ever medal in the #TotalEnergiesAFCONU17 👏— #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 (@CAF_Online) May 20, 2023
What a tournament by the Young Atlas Lions 🦁
Exciting future ahead ✨@EnMaroc pic.twitter.com/EXZqbZs5Li
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 266885