القرض الرقاعي... تونس تنجح في تعبئة 844 مليون دينار ونسبة استجابة بنحو 120 بالمائة

نجحت تونس في تعبئة 844 مليون دينار بعنوان القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023 متجاوزة المبلغ المستهدف والمقدر ب700 مليون دينار مما شكل نسبة استجابة ب120 بالمائة مقابل 102 بالمائة في القسط الأول، وفق ما افاد به "وات" المدير العام للشركة التونسية للمقاصة، ماهر الزواري.





واضاف الزواري ان اجمالي المبالغ المجمعة من خلال الاكتتاب في القسطين الأول والثاني للقرض الرقاعي الوطني 2023 ناهزت 1559 مليون دينار مقابل 2800 مليون رصدتها الحكومة من خلال الاكتتاب عبر 4 أقساط.



وحسب المسؤول عن التونسية للمقاصة، والتي أشرفت على عملية الاكتتاب، الذي تواصل من 8 ماي الى 17 ماي 2023، فان وسطاء البورصة ساهموا في تعبئة 78 بالمائة من الاكتتابات مقابل 22 بالمائة بالنسبة للبنوك.



ومكن المكتتبون في "الصنف ب" من تعبئة 686 مليون دينار شكلت 81 بالمائة من اجمالي المبلغ المكتتب في القسط الثاني في حين بلغت قيمة الاكتتاب في "الصنف "ج" زهاء 8ر153 مليون دينار أي 18 بالمائة من اجمالي المبالغ. وأسهم المكتتبون في "الصنف أ" بمبلغ 6ر4 مليون دينار.



واختار 8ر66 بالمائة من المشاركين، الاكتتاب بنسبة فائدة متغيرة مقابل 2ر33 بالمائة ساهموا في الاكتتاب بنسبة فائدة قارة.





ولفت الزواري الى ان المؤشرات الأولية تشير إلى مساهمة البنوك في عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني بحوالي 60 بالمائة تليها مؤسسات التوظيف الجماعي بنسبة 10 بالمائة وشركات التأمين بنسبة 10 بالمائة في حين عادت 20 بالمائة الى مؤسسات أخرى وأشخاص.





