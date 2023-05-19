الزمالك يتوج بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

توج فريق الزمالك المصري لكرة اليد بكأس الكؤوس الإفريقية للأندية عقب فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 26-25 امس الخميس بقاعة الأمير عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز في مقر نادي الأهلي.

وتقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 15-11 وواصل تقدمه في الشوط الثاني لينهي المباراة بنتيجة 26-25 ويتوج الزمالك باللقب القاري.

واحتل فريق سبورتينغ المصري المركز الثالث وتحصل على الميدالية البرونزية بعد فوزه على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 34 - 17 في المباراة الترتيبية .



