الزمالك يتوج بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

توج فريق الزمالك المصري لكرة اليد بكأس الكؤوس الإفريقية للأندية عقب فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 26-25 امس الخميس بقاعة الأمير عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز في مقر نادي الأهلي.
وتقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 15-11 وواصل تقدمه في الشوط الثاني لينهي المباراة بنتيجة 26-25 ويتوج الزمالك باللقب القاري.
واحتل فريق سبورتينغ المصري المركز الثالث وتحصل على الميدالية البرونزية بعد فوزه على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 34 - 17 في المباراة الترتيبية .
وتقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 15-11 وواصل تقدمه في الشوط الثاني لينهي المباراة بنتيجة 26-25 ويتوج الزمالك باللقب القاري.
واحتل فريق سبورتينغ المصري المركز الثالث وتحصل على الميدالية البرونزية بعد فوزه على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 34 - 17 في المباراة الترتيبية .
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 266826