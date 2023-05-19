وزير الداخلية يشرف على جلسة عمل حول مهام إدارة الشرطة الفنية والعلمية

أشرف وزير الداخليّة كمال الفقــي يوم الخميس على جلسة عمل حول المهام الموكُولة لإدارة الشّرطة الفنّية والعلميّة والخدمات المقدمة من قبل مختلف المصالح التابعة لها والمتمثلة في الادارة الفرعية للتعريف الوطني والادارة الفرعية للتعريف العدلي والادارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية، والتي أجرى الوزير زيارة عمل الى مقرها.



و اطلع الوزير خلال هذه الزّيارة على مُختلف المصالح المختصة في مُعاينة مسرح الجريمة وإنجاز التّحاليل العلمية والاختبارات الفنيّة والتقنيات المستخدمة في التّعريف بالأشخاص والجُثث في إطار البحث عن الأدلّة الجنائيّة وكيفية إنجاز بطاقات التّعريف الوطنيّة والبطاقات عدد 03، وفي ذات السّياق تمّ عرض المشاريع المُنجزة والمشاريع التي هي بصدد الإنجاز كتطوير المخبر الرّقمي الخاصّ بالجرائم الالكترونيّة والسيبرانيّة وتطوير منظومة إنجاز بطاقة السّوابق العدليّة (B3) ورقمنة الخدمة في كافّة مراحلها واعتماد الإمضاء الإلكتروني QR code.



وثمّن الوزير ما تبذله هذه الوحدات من جُهد من أجل إسداء الخدمات الإداريّة للمُواطنين ودورها الهام في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها، داعيا إلى مزيد الحرص على الارتقاء بالخدمات واختصار الآجال في أحسن الظروف، كما كانت الزيارة مناسبة للإنصات إلى المشاغل المِهنيّة والاجتماعيّة للمُنتسبين لهذه الادارة موصيا بمزيد تدعيمها بالتقنيات الحديثة والموارد البشرية والمادية اللازمة.



