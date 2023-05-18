دورة تكوينية بالمنستير حول إعداد أنشطة وتدخلات المؤسسات الشبابية وتنفيذها

انطلقت اليوم الخميس بالمركب الشبابي علي السخيري بالمنستير دورة تكوينية حول إعداد أنشطة وتدخلات المؤسسات الشبابية وتنفيذها التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على امتداد يومين وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير لفائدة عدد من مديري المؤسسات الشبابية بالجهة وإطارات بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير وفق ما أفاد وات رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير عماد المصلي.



ويرتكز التصرّف في الميزانية حسب الأهداف على ضبط أهداف قريبة المدى أو بعيدة المدى ثم تخصيص إعتمادات خاصة بها بما من شأنه ان يمكن من ترشيد النفقات العمومية حسب المندوب الجهوي للشباب والرياضة رفيق بن عامر.



وستكون هذه الدورة التكوينية فرصة للمشاركين فيها للتعرف على المستجدات في القانون الأساسي للميزانية والبرنامج السنوي للنفقات ومنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وأهداف ومؤشرات الأداء الى جانب البرنامج السنوي للنفقات بالنسبة إلي البرامج الفرعية وصرف اعتمادات البرنامج الفرعي بالنسبة إلى شؤون الشباب علاوة على تنظيم ورشات تطبيقية حول التنزيل العملياتي لبرنامج الشباب.

وسيتعرف الإطارات الشبابية على مفاهيم التصرّف في الميزانية حسب الأهداف وهو تمش جديد قائم على التصرّف في الموارد المالية والبشرية بأكثر نجاعة

وفاعلية ويسمح بتحقيق الأهداف بأكثر دقة وتنفيذ السياسات العمومية بمزيد من الشفافية. ويرتكز تمشي التصرّف في الميزانية حسب الأهداف على تطوير آليات الرقابة المعروفة وتكييفها مع مبادئ التصرّف في الميزانية حسب الأهداف.



