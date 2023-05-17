الرالي الدولي للطائرات جد خفيفة بقبلي من 25 ماي الى 6 جوان

تنتظم الدورة السادسة من الرالي الدولي للطائرات جد خفيفة من 25 ماي الجاري الى 6 جوان القادم بقبلي بمشاركة 50 طيارا من عدة جنسيات.

وقد مثلت اخر الاستعدادات لهذه التظاهرة محور جلسة العمل التي انتظمت امس الثلاثاء بمقر ولاية قبلي .



واوضح رئيس الجامعة التونسية للرياضات الجوية والانشطة التابعة ماهر العطار في تصريح ل/وات/ ان هذا الرالي الذي ينتظم تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة وبالشراكة مع وزارات النقل والداخلية والدفاع الوطني، سيشهد مشاركة 27 طائرة جد خفيفة يستعملها اكثر من 50 متسابقا من فرنسا وانقلترا وايطاليا والمانيا وبلجيكا.



كما اشار المصدر ذاته الى ان الرالي سيزور عدة مناطق من الجمهورية على غرار سليانة وزغوان وتوزر وقبلي وجرجيس من اجل تنظيم عدة سباقات رياضية باستعمال هذه الطائرات وهو الهدف الرئيسي من هذه التظاهرة التي تحمل ايضا بعدا سياحيا يرمي الى التعريف بمختلف هذه المناطق وخاصة الصحراوية منها بالجنوب التونسي.

واضاف العطار ان هذه الانواع الجديدة من الرياضات التي تزور الكثير من مناطق الجمهورية تساهم الى حد بعيد في دعم الاقتصاد الوطني خاصة وانها تشهد مشاركة عدد من الرياضيين ميسوري الحال الذين ينفقون بالعملة الصعبة لتنظيم هذه التظاهرات الرياضية السياحية.



