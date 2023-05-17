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وزير الصحة يؤكد أهمية مشروع التعاون التونسي الألماني في مجال السلامة الصحّية للمنتجات الغذائية

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 07:05 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أكد وزير الصحّة علي المرابط، خلال الاجتماع الأول للجنة قيادة مشروع التعاون الفني الثنائي بين الجمهوريّة التونسيّة والجمهوريّة الفيدراليّة الألمانيّة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأهمية القصوى لهذا المشروع في ضمان الجودة والسلامة الصحية للأغذية.
وثمن علي مرابط الانعكاسات المباشرة، لهذا المشروع الهادف الى تعزيز منظومة السلامة الصحّية للأغذية وحماية المستهلك في تونس، على حماية صحّة المستهلك فضلا عن مساهمته في تنمية صادرات المنتوجات الإستهلاكيّة والسّياحة التونسيّة.

وشدد وزير الصحة على ضرورة إحكام البرمجة لتحقيق أهداف هذا المشروع الاستراتيجي في أفضل الآجال، مجدّدا التزام وزارة الصحّة بالتنسيق مع باقي الهياكل قصد توفير كلّ الآليات الكفيلة بضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائيّة وحماية صحّة المستهلك.

ومن جهته عبّر الجانب الألماني عن ارتياحه لتقدّم تنفيذ مشروع الشراكة المتعلّق بتعزيز السّلامة الصحية للمنتجات الغذائيّة وحماية صحّة المستهلك رغم الصعوبات الظرفيّة ومنها بالخصوص أزمة كوفيد-19 وتداعياتها ومواصلة التعاون مع تونس لإستكمال هذا البرنامج.

وتمّ خلال هذا الإجتماع، الذي شهد حضورأندريس هنسل رئيس المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر وفريدال كرامر رئيس المعهد الفيدرالي الألماني لحماية المستهلك وسلامة الأغذية والوفد المرافق لهما إلى جانب ممثّلي الوزارات والهيئات الوطنيّة والهياكل المكلّفة بتنفيذ هذا المشروع، تقييم المراحل المنجزة من قبل الهياكل المتدخّلة والوزارات المعنيّة والبرامج المستقبليّة لبلوغ أهداف تعزيز منظومة السلامة الصحّية للأغذية وحماية المستهلك في تونس.

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