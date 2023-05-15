بطولة الرابطة الثانية : برنامج الجولة الحادية والعشرين

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية والتي ستدور يومي السبت 20 والاحد 21 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا :
السبت 20 ماي 2023
المجموعة الثانية
ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران - الملعب القابسي
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - مكارم المهدية
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - هلال مساكن
ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - القلعة الرياضية
ملعب يحدد لاحقا (دون حضور الجمهور)
قوافل قفصة - جمعية جربة
المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي - سبورتينغ المكنين
الاحد 21 ماي 2023
المجموعة الاولى
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى
ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية - النجم الرادسي
ملعب بنبلة
النادي البنبلي - امل الرقبة
ملعب القيروان
شبيبة القيروان - جندوبة الرياضية
ملعب قابس
مستقبل قابس - نادي اولمبيك مدنين
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة - النادي القربي
السبت 20 ماي 2023
المجموعة الثانية
ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران - الملعب القابسي
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - مكارم المهدية
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - هلال مساكن
ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - القلعة الرياضية
ملعب يحدد لاحقا (دون حضور الجمهور)
قوافل قفصة - جمعية جربة
المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي - سبورتينغ المكنين
الاحد 21 ماي 2023
المجموعة الاولى
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى
ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية - النجم الرادسي
ملعب بنبلة
النادي البنبلي - امل الرقبة
ملعب القيروان
شبيبة القيروان - جندوبة الرياضية
ملعب قابس
مستقبل قابس - نادي اولمبيك مدنين
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة - النادي القربي
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