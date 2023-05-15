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بطولة الرابطة الثانية : برنامج الجولة الحادية والعشرين

Publié le Lundi 15 Mai 2023 - 18:40 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية والتي ستدور يومي السبت 20 والاحد 21 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا :

السبت 20 ماي 2023
المجموعة الثانية
ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران - الملعب القابسي
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - مكارم المهدية
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - هلال مساكن
ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - القلعة الرياضية
ملعب يحدد لاحقا (دون حضور الجمهور)
قوافل قفصة - جمعية جربة
المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي - سبورتينغ المكنين

الاحد 21 ماي 2023
المجموعة الاولى
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى
ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية - النجم الرادسي
ملعب بنبلة
النادي البنبلي - امل الرقبة
ملعب القيروان
شبيبة القيروان - جندوبة الرياضية
ملعب قابس
مستقبل قابس - نادي اولمبيك مدنين
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة - النادي القربي

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