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نقابة الصحفيين تعلن عن تنفيذ إضراب حضوري غدا الثلاثاء بقناة التاسعة

Publié le Lundi 15 Mai 2023 - 18:29 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الإثنين، عن تنفيذ إضراب حضوري غدا بقناة التاسعة الخاصة.

واعتبرت النقابة، في بيان، أن عدم خلاص مستحقات العاملين والعاملات في القناة ساهم في تأزم الوضع الاجتماعي بها، مذكّرة بأنها عقدت ثلاث جلسات تفاوضية بإشراف الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل على خلفية برقية الإضراب الصادرة عن نقابة الصحفيين بتاريخ 24 أفريل 2023.

وقالت للنقابة "إن إدارة قناة التاسعة أصرت على عدم خلاص مستحقات العاملين في خرق جسيم للقانون واعتمدت سياسة الهرسلة والتجويع رغم تحلي الطرف النقابي بالصبر وفسح المجال أمام التفاوض لحل الأزمة"
وأشارت إلى أنها أجلت الإضراب المقرر يوم 4 ماي إلى 16 ماي كبادرة حسن نية منها لفسح المجال أمام الإدارة لإيجاد الحلول غير أن الإدارة استمرت في سياسة المماطلة والوعود الزائفة وإنكار حقوق العاملين في المؤسسة.

وأضافت النقابة أن إدارة قناة التاسعة عمدت إلى تنفيذ سياسة عقاب جماعي للمطالبين بحقوقهم ووجهت لهم دعوات لحضور مجالس تأديب غير قانونية وأوقفتهم عن العمل دون احترام للقانون، بدل نزع فتيل الأزمة ومنح العاملين حقوقهم المهنية والاجتماعية.

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