رئيس البرلمان يعبر عن استعداد المجلس لتحيين التشريعات القائمة بما يسهّل عمل عدول التنفيذ

عبّر رئيس مجلس نوّاب الشعب إبراهيم بودربالة بمناسبة لقائه، ظهر اليوم الإثنين بقصر باردو، مع رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس كريم بن عربية وأمين مالها صالح العبيدي، عن استعداد المجلس لتحيين مختلف التشريعات القائمة، بما يسهّل عمل عدول التنفيذ ويمكنّهم من القيام بالدور الموكول لهم على الوجه الأفضل.



وأكّد، وفق بلاغ أصدره المجلس، المسؤولية الجماعية وضرورة الإسهام النشيط لكل الأطراف في إنجاح المسار الإصلاحي الذي تنتهجه تونس، مبرزا أهمية الدور الذي يضطلع به العدول المنفذون ضمن المنظومة القضائية وما شهده عملهم من تطوّر في سياق الحرص المستمر على ضمان نجاعة المهن المساندة للقضاء وجودتها.



من جانبهما استعرض الضيفان مع رئيس المجلس ، برنامج نشاط الهيئة في قادم الأيام وقّدما له دعوة لحضور الملتقى العلمي الدولي الذي ستنظمه الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس بالاشتراك مع الاتحاد الإفريقي لعدول التنفيذ يومي 26 و27 ماي 2023 تحت عنوان "العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ في افريقيا".



وأبرزا الأهمية التي يكتسيها هذا الملتقى في تباحث خصوصيات هذا المرفق وتبادل الرأي حول سبل تطويره من جهة، وفي إعطاء الصورة الحقيقية لتونس في بعدها الإفريقي عبر المشاركة المكثفة للبلدان الإفريقية في هذا الملتقى من جهة أخرى.



كما أشارا إلى خصوصيات عمل عدول التنفيذ وضرورة العمل على تفعيل القانون الأساسي المنظم للمهنة وتنقيح بعض القوانين ذات العلاقة بما يضمن نجاعة قيامهم بدورهم في تنفيذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها وتحقيق الأمان القانوني.



